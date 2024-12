Tonali alla Juventus, notizia improvvisa poco fa | Calciomercato

Indiscrezioni delle ultime ore svelano le prossime mosse di calciomercato della Juventus: ecco cosa c'è da sapere

Calciomercato Juventus, voci su Tonali: ecco come stanno le cose

La Juventus sta pianificando con largo anticipo quelle che dovrebbero essere le prossime mosse e le prossime scelte legate al calciomercato. I bianconeri hanno le idee molto chiare rispetto al fatto che la rosa vada migliorata. Ed è per questo motivo che Giuntoli si sta adoperando per provare a capire da dove iniziare. Da quanto ci risulta, praticamente in tutti i ruoli potrebbero esserci delle sorprese significative. Con degli acquisti che possano dare una mano a Thiago Motta. Tra questi, sta circolando sempre con più insistenza quello di Tonali su cui arrivano grosse novità.

Secondo quanto viene riferito da Il Messaggero la Juventus avrebbe deciso di mettere nel mirino Tonali non per la prossima stagione ma per quella in corso. Da quel che risulta, clamorosamente, la Juventus potrebbe riuscire a portarlo a Torino già nel mese di gennaio. L’idea sarebbe quella di prenderlo in prestito per poi mettere in scena una trattativa che possa prevedere la conferma del ragazzo in vista della prossima stagione. Il punto è che – quindi – già a gennaio Tonali (che in Premier sta facendo molto bene) potrebbe ritrovarsi nuovamente in Italia. Con la maglia della Juve addosso. Lo stesso calciatore, avrebbe già dato il suo parere favorevole alla cosa. Dunque, non resta altro da fare che attendere per vedere quello che succederà. Intanto, un giocatore della Juventus è oramai al passo d’addio <<<