Calciomercato, la Juventus ha deciso! Se Rabiot se ne va arriva…

Tra le varie indiscrezioni di mercato legate alla Juventus, ce n'è una importante rispetto al futuro di Rabiot

Rabiot, futuro alla Juventus oppure no? Il punto

Juventus al lavoro in sede di calciomercato. C’è la volontà assoluta di costruire – come abbiamo spesso ripetuto – una squadra che possa essere all’altezza della situazione in vista della stagione che verrà, sia in Italia così come in Europa. E’ ovvio che Giuntoli è al centro di tutto. Le sue decisioni saranno le fondamenta su cui costruire qualcosa di importante ed è per questo motivo che in queste settimane non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere da qui in avanti. Nello specifico possiamo serenamente dire che una delle questioni più scottanti riguarda Rabiot. Il giocatore Francese sta mostrando tutto il suo valore anche nel corso di questo inizio di Europeo ed è per questo che il suo rinnovo contrattuale, ora, è al centro delle discussioni.

La Juventus – ve lo abbiamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa – avrebbe messo sul tavolo un’offerta per rinnovare il suo contratto superiore ai 7 milioni di euro a stagione. Sicuramente una mossa significativa, per far capire al calciatore e al suo entourage quanto sia importante il suo contributo e quanto sia al centro del progetto, anche con un nuovo allenatore in panchina. Ovviamente, però, la Juve deve tenersi pronta a dei colpi di scena che potrebbero essere inaspettati.

Rabiot potrebbe decidere – infatti – di dire addio alla Juventus e di non rinnovare. Pare che su di lui ci sia anche Beppe Marotta che sogna un colpo a zero euro. Nel caso, però, la Juve chi andrebbe a prendere? Nelle ultime ore stanno circolando su tutti due nomi che piacciono più di altri: Youssouf Fofana del Monaco e Khéphren Thuram del Nizza. Giuntoli sa bene che sono a scadenza di contratto anche loro: il cartellino vale 20-30 milioni di euro. Fofana è compagno di squadra di Rabiot ed è stato uno dei protagonisti del Monaco, la scorsa stagione arrivato secondo. Mentre Thuram è da tempo nel mirino di Giuntoli. Da quanto ci risulta, sarebbero loro i nomi che la Juve avrebbe in mente se Rabiot dovesse salutare. Le altre, ad oggi, sono balle. Detto questo, sempre parlando di Juventus e di mercato, massima attenzione: Giuntoli potrebbe sorprendere tutti con un clamoroso colpo di scena <<<