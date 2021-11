Calciomercato Juve, grande notizia: “Verrà messo fuori rosa”

Su Juvenews vi stiamo riportando in continuazione tutti gli aggiornamenti che arrivano nella nostra redazione in relazione a diverse mosse di mercato che i bianconeri intendono portare a termine da qui ai prossimi mesi. Va detto chiaramente: la volontà della società è quella di migliorare la rosa e di non stare a guardare.

L'arrivo di Max Allegri significa tanto, ma non può significare senza dubbio tutto. La squadra è certamente buona ma non stiamo parlando di una rosa che, se analizzata nei singoli calciatori, può mirare alle stelle, tutt'altro. I grandi calciatori vanno comprati, seriamente. Ecco perché Agnelli avrebbe in mente un piano di diverse pagine, diciamo così, per andare a puntellare una rosa buona ma non ottima.