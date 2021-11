Mercato Juve / Cherubini prepara una sorpresa: “Ecco chi può arrivare”

La sessione di mercato di gennaio è quasi alle porte, la Juve è in allerta e pronta ad intervenire. Le ultime notizie confermano che in casa bianconera ci sia in effetti un certo fermento: la volontà di muoversi c'è . E, da quanto visto finora, c'è anche la necessità di farlo.

Sono tante le zone del campo in cui la Juventus avrebbe bisogno di rinforzi. Max Allegri avrebbe bisogno di forze fresche in diversi reparti, dalla difesa fino ad arrivare all'attacco. Ma bisognerà fare ovviamente un passo alla volta, le spese pazze non sono più consentite né messe in preventivo.