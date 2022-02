Calciomercato Juventus / Con la Champions arriva un fenomeno: i nomi

1 di 2

Calciomercato Juventus - Sogno Champions, ecco gli obiettivi.

Vi abbiamo sottolineato molto spesso che la qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale per determinare le strategie e i piani della Juventus, anche in ottica calciomercato. E' proprio così, in effetti: sia il mercato in entrata che quello in uscita dipenderanno da questo fattore.

C'è da dire che, soprattutto dopo l'eccezionale lavoro fatto nel calciomercato di gennaio, in casa Juventus si respira comunque grande ottimismo. L'aria è cambiata rispetto ad inizio stagione e in campo si vede. Insomma, la Juve non vuole proprio pensarci ad un'eventuale esclusione dalla Champions League.

Anzi, starebbe già pensando al prossimo calciomercato proprio in formato Champions. Tanto che, stando alle ultime notizie che abbiamo raccolto, in programma ci sarebbe un enorme regalo di mercato per Allegri in caso di qualificazione <<<