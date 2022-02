Mercato Juve / Allegri dice basta e fa piazza pulita: via subito questi tre

La deludente frenata nel derby contro il Torino rallenta di nuovo il cammino della Juventus, che ha l'obbligo di raggiungere almeno il quarto posto a fine stagione. La Champions Legaue, lo sappiamo, è un obiettivo troppo importante per la Vecchia Signora, anche in ottica calciomercato.

Una fetta di tifosi bianconeri non sta risparmiando critiche aspre a Massimiliano Allegri, che agli occhi dei sostenitori della Juve ora non ha più alibi dopo i regali del mercato invernale. Ma la strada per costruire una vera corazzata è ancora lunga e la rivoluzione proseguirà anche la prossima estate.