Calciomercato Juventus | Colpo da 50 milioni di euro: “Fenomeno”

La Juventus sta lavorando in questi giorni per pianificare le prossime mosse di calciomercato. Ecco le ultime news

Che la Juventus voglia continuare a pianificare il futuro, passando dal calciomercato, è qualcosa di molto chiaro. Giuntoli sta lavorando da un pezzo a questo o quel colpo e – perché no – anche ad eventuali uscite. In tal senso abbiamo raccolto diverse voci che ci dicono che al centro di ogni discorso non c’è solo Vlahovic – di cui si sta parlando moltissimo rispetto al rinnovo di contratto – ma anche di altri colpi in attacco che comunque andrebbero presi. Dopo Vlahovic, in casa Juve, ad oggi c’è poco o niente lì davanti. Ed è ovvio che dopo il grande mercato estivo, qualcosa andrà fatto anche a gennaio. Sulla lista a disposizione della Juventus – come noto – ci sono tanti nomi. Alcuni di questi sembrano essere particolarmente importanti ma quasi tutti piacciono e hanno l’ok di Thiago Motta. Uno, fra i tanti, sarebbe un colpaccio.

Il mercato della Juve ha grosse news per il 2025

In queste ore vi abbiamo detto come – per mille motivi non solo economici – Victor Boniface sembri essere il preferito di casa Juventus. Allo stesso tempo, però, si valuta anche un’altra pista. Che è quella di Sesko. 21 anni, è un vero e proprio fenomeno. In forza al Lipsia costa circa 50 milioni di euro. Lo scorso anno ha segnato 18 volte portando a casa anche 2 assist e quest’anno sembra essere partito alla stessa velocità: in 3 partite ha totalizzato già 2 assist e una rete. Motivo per cui, non deve più nascondersi. La Juventus, come detto, lo osserva. Giuntoli potrebbe tentare un timido approccio a gennaio, per poi fare un serio assalto nell’estate del 2025. Noi ve lo diciamo: questo sarebbe un nome da paura. La Juventus, ci punta davvero. Nel frattempo però sulla lista di calciomercato bianconera ci sono anche altri nomi da urlo: eccoli <<<