Calciomercato Juventus / Cherubini spiazza tutti: “Offerta improvvisa!”

Mancano esattamente 10 giorni al termine del mercato di gennaio e i tifosi, così come mister Allegri, aspettano segnali concreti da parte della società. Ad oggi, siamo ancora a quota zero alla voce acquisti. Colpa anche delle cessioni, che stentano a sbloccarsi. Ma il finale di questo calciomercato potrebbe riservare grosse sorprese per la Juventus.