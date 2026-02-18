Juventus, bomba di calciomercato: “Possibile colpo a sorpresa”

Le due società sarebbero dunque in contatto, ma un accordo definitivo appare ancora lontano e difficilmente si chiuderà prima dei prossimi mesi.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la Juventus starebbe seriamente valutando un cambio tra i pali in vista della prossima stagione. La fiducia nei confronti di Di Gregorio sembrerebbe essere venuta meno, e il portiere potrebbe quindi fare le valigie a fine anno per lasciare spazio a Marco Carnesecchi, giovane estremo difensore classe 2000 dell’Atalanta.

Per convincere i bergamaschi a cedere il giocatore, la Juve avrebbe pensato di mettere sul piatto il cartellino di Federico Gatti, accompagnato da una parte cash. L’Atalanta non sarebbe fredda all’idea, ma avrebbe espresso una preferenza diversa per quanto riguarda la contropartita tecnica: al posto di Gatti, il club orobico gradirebbe Miretti. Le due società sarebbero dunque in contatto, ma un accordo definitivo appare ancora lontano e difficilmente si chiuderà prima dei prossimi mesi.