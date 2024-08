Il calciomercato della Juve è una bomba: colpo in arrivo!

La Juventus non molla e continua a lavorare in sede di calciomercato: il punto su tutti i nomi in ballo per Giuntoli

Quella che la Juventus sta vivendo è sicuramente una sessione di calciomercato particolare. In questi giorni stanno circolando indiscrezioni di ogni genere e tipo riguardanti tutti i calciatori che potrebbero finire nel mirino dei bianconeri. Giuntoli non lascia niente al caso e mentre in molti chiacchierano si sta adoperando per chiudere un affare dietro l’altro. Ecco la ragione per cui le valutazioni da fare in tema di mercato e di Juventus sono parecchie e tutte molto interessanti. Tanto per iniziare ci sono i discorsi legati a Koopmeiners, su cui ci troviamo costretti a fare delle rettifiche significative.

Juve, da Koopmeiners a Nico Gonzalez fino a Chiesa

La possibilità che l’affare non vada in porto sono prossime allo zero. Sinceramente non sappiamo come sia possibile che molti colleghi scrivano il contrario. Tra certificati medici e balle di altro tipo, ora sembra dover passare il concetto secondo cui Koop possa valutare addirittura la permanenza a Bergamo. Balle, appunto. La sua volontà è quella di vestire la maglia della Juventus e vedrete che alla fine andrà così. Poi, altre balle. Ad esempio quella su Nico Gonzalez.

La Fiorentina chiede 40 milioni di euro e l’offerta della Juventus arriverebbe circa a 30. A fare la differenza potrebbe essere la volontà totale del giocatore di vestire la maglia della Juve. Riceviamo novità interessanti anche in merito. Su di lui avrebbe chiesto informazioni anche l’Atalanta, ma da quanto ci risulta questa sarebbe più che altro un’azione di disturbo. Le possibilità che l’affare vada in porto restano alte e proprio in queste ultime ore ci sarebbero stati contatti tra tutte le parti in causa. E infine, novità spinose anche su Chiesa.

Il giocatore non verrà reintegrato, assolutamente. Ecco il motivo per cui Giuntoli cercherà la soluzione migliore per non perderlo a zero. Come ad esempio il Barcellona che non dispiace per niente. È un’opzione buona, mentre l’idea di cederlo all’Inter va scongiurata assolutamente. Detto questo, sempre parlando di mercato, massima attenzione: lo stesso Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di pesante da qui a breve <<<