Nico Gonzalez alla Juve: ultim’ora da Sky Sport! Dicono che…

La Juventus sta lavorando sul calciomercato e su quello che potrà fare da qui al termine della sessione estiva. Le questioni su tavolo di Giuntoli sono diverse e – come noto – tutte molto importanti. C’è la questione relativa a Koopmeiners che tiene banco ma allo stesso tempo molto potrebbe succedere anche relativamente a Nico Gonzalez così come a Federico Chiesa. Come abbiamo spesso ripetuto, Giuntoli dovrà dare le giuste priorità alle diverse questioni ed è per questo, che abbiamo deciso di fare il punto della situazione su tutto. Tanto per iniziare: cosa succederà sul fronte Chiesa? Il giocatore sembra vicino al Barcellona mentre l’Inter resta comunque in ballo. Da quanto ci risulta le possibilità che possa andare in Blaugrana restano comunque le più alte. Poi, c’è la questione Koopmeiners che sicuramente va affrontata e su cui abbiamo novità.

Koopmeiners, l’Atalanta tira la corda. Poi le ultime su Nico Gonzalez

Da quanto ci risulta, la Dea è consapevole della situazione complessa e complicata. Per questo, starebbe temporeggiando non dando l’ok definito alla chiusura dell’operazione che alla fine dovrebbe comunque portare Koopmeiners in bianconero. Da quanto possiamo confermarvi, comunque, l’ultima offerta di Giuntoli è stata da 57 milioni di euro. 52 come parte fissa, il resto di bonus. Una situazione che dovrebbe e potrebbe sbloccarsi da qui a breve. Aggiornamenti, poi, sono arrivati da Sky Sport anche rispetto a Nico Gonzalez <<<