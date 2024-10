Se Vlahovic va al Barcellona al suo posto la Juventus prende... | Mercato

Juventus, quale futuro per Dusan Vlahovic? Occhio al sostituto

Le voci rispetto al calciomercato della Juventus non sembrano volersi placare. Assolutamente. E tra le mille indiscrezioni che filtrano ce ne sono alcune che fanno particolarmente rumore rispetto a quello che potrebbe accadere sul fronte legato a Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero non sembra avere dubbi rispetto al fatto che la sua volontà, è quella di restare alla Juventus. Ma c’è un problema, molto grosso.

Il suo contratto in scadenza nel 2026, Giuntoli lo rinnoverebbe volentieri fino al 2028. A patto che il calciatore sia disposto ad abbassarsi lo stipendio. Ma Dusan non pare disposto – da quanto risulta a noi – a scendere sotto la cifra dei 10 milioni di euro a stagione. Una somma che la Juventus sembra ritenere comunque troppo alta. Da qui, nascono le voci che stanno imperversando in questi giorni e che raccontano di come il Barcellona (ma anche l’Arsenal) siano pronti ad affondare il colpo proponendo alla Vecchia Signora una bella somma di denaro per strappare Vlahovic dalla rosa di Thiago Motta.

