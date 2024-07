Calciomercato Juventus, Balzarini: “Pronta offerta ufficiale per…”

Balzarini ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il calciomercato della Juventus e quello che potrebbe succedere a breve

Il mercato della Juve ha in serbo grosse news

Altro che chiacchiere: la Juventus si sta impegnando al massimo in sede di calciomercato con una volontà precisa. Quella di avere (almeno sulla carta) la rosa più forte in assoluto della Serie A. Vincere il campionato è l’obiettivo principale ma anche in Europa c’è la voglia di non sfigurare in nessuno modo. Per questo, il grande lavoro da parte di Giuntoli, è quello di capire e di trovare il giusto equilibrio tra acquisti e cessioni. E su questo, ci sono ovviamente le novità più interessanti.

Tanto per iniziare c’è la questione legata agli acquisti: Koopmeiners resta l’obiettivo principale ma – dovesse saltare – la Juventus si sta anche informando su Fofana. La possibilità che arrivi un grosso colpo a centrocampo è praticamente certa. L’addio di Rabiot (non senza dolori) aumenta ancor di più questa necessità. E poi non finirà ovviamente lì. Todibo dovrebbe essere ad un passo e qualche altra sorprese potrebbe essere in arrivo. Anche sulle uscite. Balzarini, ha riportato una notizia davvero importante in merito.

Il Tottenham sarebbe infatti pronto a mettere sul tavolo dei bianconeri un’offerta da circa 30 milioni di euro per Chiesa. Una notizia importantissima per la Vecchia Signora che accoglierebbe questa possibilità con entusiasmo. Anche al calciatore, l’idea di andare in Premier League, non dispiacerebbe. Secondo Balzarini l’offerta è pronta. E potrebbe essere recapitata a breve. Noi teniamo le antenne dritte perché da qui ai prossimi giorni, i movimenti saranno parecchi. E non finisce qui. Da quanto risulta a noi, infatti, Giuntoli avrebbe nei suoi piani un vero e proprio terremoto di mercato <<<