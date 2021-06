Calciomercato Juventus, Balzarini: “L’affare si può chiudere, ecco quando”

Non solo Europei a tenere banco in questi giorni. Tra i temi più importanti e caldi del momento infatti non può non esserci anche il calciomercato, visto che l'estate è alle porte e l'apertura ufficiale della sessione si avvicina sempre di più. E le società, come è normale che sia, si sono messe in azione già da svariato tempo, pianificando ed organizzando ogni possibile movimento in vista della prossima stagione. Non fa eccezione ovviamente la Juventus, che anzi sembrerebbe già essere tra i club più attivi. In questo senso, particolare attenzione meritano le indiscrezioni rivelate dal noto giornalista di Mediaset Gianni Balzarini <<<