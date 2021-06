Mercato Juve, grosse novità: ecco cosa abbiamo saputo

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu, un colpo di calciomercato sarebbe sempre più vicino: ecco tutti i dettagli

redazionejuvenews

Ultime notizie — Gli Europei continuano a tenere banco in questi giorni, ma nel frattempo il calciomercato non si ferma. Soprattutto in casa Juventus, dove Allegri e la dirigenza bianconera continuano a lavorare a braccetto nella costruzione della rosa in vista del prossimo anno. Non c'è tempo da perdere, visto che c'è tanto lavoro da fare. Tra rinnovi, situazioni ancora in bilico, cessioni e nuovi colpi di mercato in entrata, la Juve è impegnatissima su molteplici tavoli contemporaneamente. Delle cessioni (che potrebbero essere davvero molte) ne parleremo più avanti in maniera approfondita. Ma andiamo con ordine e iniziamo dal mercato in entrata, argomento sul quale abbiamo raccolto nuove indiscrezioni molto interessanti.

Juventus, in arrivo il primo colpo di calciomercato?

Come ben sappiamo, la Vecchia Signora ha da tempo acceso i fari su uno dei protagonisti azzurri dell'Europeo attualmente in corso, cioè Manuel Locatelli. Il regista piace a tutti dalle parti della Continassa: dalla dirigenza al mister, tutti concordano che il classe '98 sia il profilo perfetto da inserire in rosa per inaugurare il nuovo corso targato Allegri. Negli scorsi giorni però in molti hanno ipotizzato che i bianconeri dovessero aspettare proprio la fine dell'Europeo prima di poter chiudere l'acquisto di Locatelli. Ma le novità che abbiamo raccolto, in realtà, vanno in controtendenza rispetto a queste voci.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Juvenews.eu infatti, le parti sarebbero già avanti nella trattativa e anzi starebbero spingendo per chiudere l'affare già prima della fine dell'Europeo. Locatelli avrebbe in mente solo la Juventus, avrebbe già scelto da tempo la Vecchia Signora e, per questo motivo, al momento non ci sarebbe nessun rischio di un inserimento di altri club interessati. Insomma, la Juve sarebbe nettamente in pole position per Locatelli e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'accelerata decisiva per portarlo a Torino. Magari, anche prima della fine dell'Europeo. E in tutto questo, come anticipato poco fa, attenzione perché ora Allegri è pronto a fare piazza pulita: 12 giocatori sulla sua lista nera, ecco chi può partire! <<<