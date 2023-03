Calciomercato Juventus / Allegri scatenato: punta 3 nuovi attaccanti

Corre la Juventus in campionato, in attesa che la giustizia sportiva faccia il suo corso. È questo il grande merito di Allegri , nonostante le tante polemiche. Esser riuscito a tenere alta la presenza mentale della sua rosa: il resto, poi, lo ha fatto la qualità dei giocatori bianconeri. Ed è un fatto che, nonostante il -15 ad appesantire la classifica, la Juventus stia recuperando sempre più terreno non solo verso l’Europa, ma addirittura verso un posto in Champions. Ma non finisce qui.

C’è anche l’Europa League da tenere in considerazione, una via d’accesso alla principale competizione europea ma anche la strada per sollevare un trofeo importante. La Juventus vuole insomma concludere la stagione nel migliore dei modi e poi aspettare un verdetto per cui, negli alti vertici bianconeri, filtra un certo - cauto - ottimismo. In questo senso allora la società sta già lavorando in vista del futuro. Come sempre, ogni discorso non può non passare per il destino di Vlahovic e, in questo senso, nel caso in cui il serbo dovesse partire la società bianconera starebbe già valutando tre nomi <<<