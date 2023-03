Calciomercato Juventus | Di Maria ha deciso il suo futuro | Annuncio chiaro

Aspetta la giustizia la Juventus , che da qui a metà aprile scoprirà finalmente se potrà togliere il pesante -15 dalla classifica stagionale. Dalla società bianconera filtra un cauto ottimismo, ma i ragazzi di Allegri continuano a lavorare sul campo concentrati sulla rimonta che la classifica attuale obbliga a compiere. La sosta servirà allora per ricaricare le batterie e lanciarsi verso il rush finale della stagione, che potrebbe regalare gioie anche sul campo europeo. Intanto, però, la società non si ferma.

Comunque vada, infatti, c’è un’altra stagione - la prossima - da preparare. Per questo negli uffici della sede della Juventus la dirigenza è già al lavoro su diversi tavoli. Non vuole precludersi alcuna strada la società bianconera: da possibili colpi Champions a profili low cost su cui puntare. Le idee della dirigenza sono tante ma, intanto, arriva una notizia importantissima a far felici dirigenti e tifosi<<<