Calciomercato Juventus, clamoroso Sky: “Allegri ha fatto saltare un colpo”

Il pieno potere sulle questioni di calciomercato è stato uno dei caposaldi sui quali è stato fondato il nuovo corso targato Allegri. Il tecnico della Juventus, a differenza del passato, ha ottenuto di avere un ruolo centrale e decisivo in ogni operazione di mercato, sia in uscita che in entrata. In poche parole: ogni cessione e ogni acquisto deve passare da lui e dal suo via libera. La Juve sta lavorando proprio in questo senso, fianco a fianco al proprio allenatore. Che, secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, avrebbe già iniziato ad esercitare il suo "potere" sul mercato. Allegri infatti avrebbe bloccato e bocciato un grande colpo che ormai sembrava molto vicino <<<