Calciomercato Juventus | Allegri chiede un grande colpo dal City

La ripresa del campionato è alle porte e per la Juventus torna un calendario che non promette tregua. I bianconeri sono ancora in gioco su tutti i fronti: in semifinale di Coppa Italia, ai quarti di Champions e in piena lotta per centrare il quarto posto in campionato. Sempre in attesa, ovviamente, del verdetto della giustizia sportiva. In tutto ciò, non conosce riposo neanche la dirigenza, pronta a programmare la rifondazione della prossima stagione. A partire, però, da un importante rinnovo.