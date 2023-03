Calciomercato | La Juve punta un nome mai uscito prima: “Contatti avviati”

1 di 2

La Juventus sonda il mercato

Lucas Beltràn

Sarà un'estate decisamente movimentata quella che attende la Juventus in otticacalciomercato. Sono infatti previsti diversi movimenti, alcuni anche decisamente importanti - sia in uscita che in entrata. Molto dipenderà dai traguardi che la Signora riuscirà a ottenere sul campo e dalle competizioni che disputerà la prossima stagione. Ma di novità ce ne saranno comunque parecchie.

In particolare, attenzione al reparto avanzato bianconero. Ancora una volta infatti, l'attacco della Juventus potrebbe andare incontro a una mezza rivoluzione. C'è da riscattare Milik, cosa che si farà. Poi però dovranno essere affrontate anche altre situazioni. Kean e Vlahovic - per motivazioni differenti - non sono affatto certi della permanenza a Torino. Cosa che sta spingendo la Juve a guardarsi attorno alla ricerca di nuovi profili sui quali puntare.

Ecco allora che assume particolare importanza una delle ultime novità a sorpresa spuntata proprio in queste ore in orbita bianconera. Stando alle voci che stanno circolando infatti, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche un nome completamente nuovo per l'attacco del futuro <<<