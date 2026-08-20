La Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti prima della chiusura della sessione. Tra le priorità della dirigenza bianconera ci sarebbe anche la ricerca di un nuovo esterno sinistro, in grado di rappresentare un’alternativa affidabile ad Andrea Cambiaso.

In rosa è già arrivato a parametro zero Zeki Çelik, giocatore capace di ricoprire più ruoli sulle corsie difensive e utilizzabile, all’occorrenza, anche a sinistra. La Juventus, però, starebbe valutando l’opportunità di aggiungere un profilo specifico per la fascia mancina.

Emerson Palmieri torna nel mirino

Secondo quanto rivela Tuttosport, tra i nomi tornati con forza nei pensieri della Juventus ci sarebbe quello di Emerson Palmieri. Il terzino italiano è attualmente al Marsiglia e potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza per completare il reparto.

Spalletti conosce bene il giocatore, avendolo già allenato, e questo potrebbe rappresentare un elemento importante nella valutazione. La sua esperienza internazionale e la conoscenza della Serie A lo renderebbero un profilo pronto per inserirsi immediatamente nel gruppo bianconero.

Contatti in vista con il Marsiglia?

La Juventus potrebbe quindi valutare l’apertura di un dialogo con il Marsiglia per capire la fattibilità dell’operazione. Il futuro di Emerson Palmieri dipenderà anche dalle richieste del club francese e dalle condizioni economiche di un’eventuale trattativa.

Il nome del terzino rappresenta al momento una delle opzioni prese in considerazione per regalare a Spalletti un’alternativa di qualità a Cambiaso, aumentando così le soluzioni a disposizione del tecnico sulle fasce.

Shaw e Aït-Nouri tra le alternative

Il taccuino della Juventus non si fermerebbe però a Emerson Palmieri. Secondo Tuttosport, tra i profili monitorati ci sarebbero anche Luke Shaw del Manchester United e Rayan Aït-Nouri del Manchester City.

Si tratta di due nomi di altissimo livello, con caratteristiche differenti e situazioni di mercato tutte da valutare. La Juventus continuerà quindi a scandagliare le possibili opportunità prima di scegliere su quale profilo affondare il colpo.

I prossimi giorni potrebbero chiarire le strategie bianconere: la priorità resta quella di completare la corsia sinistra e offrire a Spalletti un’alternativa specifica a Cambiaso in vista dei prossimi impegni ufficiali.