Dopo la serata da protagonista nell’amichevole in famiglia contro la Prima Squadra, arriva un’altra importante notizia per Riccardo Radu. Il portiere della Juventus Next Gen ha infatti rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Un attestato di fiducia importante per il classe 2007, che continua così il suo percorso di crescita all’interno del mondo Juventus dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile e le prime esperienze tra Next Gen e Prima Squadra.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato così il rinnovo di Riccardo Radu: “Prosegue il percorso insieme di Riccardo Radu e della Juventus. Il portiere classe 2007, rumeno di nazionalità e torinese di nascita, ha rinnovato il proprio contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028. Radu ha sviluppato dal 2022 il suo percorso di crescita nel Settore Giovanile bianconero, dall’Under 17 all’Under 20, mettendo insieme oltre 40 presenze in Primavera, ma affacciandosi anche al mondo dei Pro, sia con la Next Gen, come pochi giorni fa fra i pali all’Allianz Stadium, che con la Prima Squadra, con la quale è stato convocato per la prima volta lo scorso aprile da Mister Spalletti. Un cammino che continua, dunque, con la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus per altre due stagioni. Avanti insieme, Riccardo!”.

Un percorso in costante crescita

Il giovane portiere è arrivato nel settore giovanile bianconero nel 2022 e, stagione dopo stagione, ha continuato il proprio percorso fino ad arrivare alla Juventus Next Gen.

Le oltre 40 presenze raccolte con la Primavera e le prime esperienze nel calcio professionistico testimoniano la crescita di Radu, che ora potrà proseguire il suo cammino in bianconero dopo il rinnovo fino al 2028.