Kenan Yildiz è uno dei pochi punti fermi della Juventus e uno dei giocatori sui quali il club bianconero intende costruire il proprio presente e futuro. Il talento turco continua a crescere e le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di diversi top club europei.

Dall’Inghilterra, in particolare, arrivano indiscrezioni importanti sul possibile interesse dell’Arsenal. I Gunners sarebbero pronti a fare sul serio per il giocatore bianconero e potrebbero presentare un’offerta di livello assoluto per provare a convincere la Juventus.

L’Arsenal pronto ad offrire 100 milioni

Secondo quanto riportato da The Athletic, l’Arsenal sarebbe disposto a mettere sul tavolo addirittura 100 milioni di euro per Kenan Yildiz. Una cifra enorme, che conferma quanto il talento turco sia considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo.

Il club inglese potrebbe contare anche sul fatto che la Juventus ha recentemente rinforzato il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Alajbegovic. I Gunners potrebbero quindi provare a capire se questa operazione possa modificare le strategie bianconere e aprire uno spiraglio per una possibile cessione.

La Juventus considera Yildiz incedibile

Al momento, però, la posizione della Juventus sarebbe molto chiara. Yildiz non è considerato sul mercato e il club bianconero continua a ritenerlo un elemento centrale del proprio progetto tecnico.

Il turco rappresenta una delle principali certezze della squadra e la volontà della Vecchia Signora sarebbe quella di continuare a puntare su di lui, affidandogli un ruolo sempre più importante nel presente e nel futuro bianconero.

Una cifra che farebbe comunque riflettere

Nonostante Yildiz venga considerato incedibile, un’eventuale proposta da 100 milioni di euro rappresenterebbe inevitabilmente una cifra capace di aprire una riflessione all’interno della società.

Al momento non risultano offerte ufficiali né una trattativa avviata tra Juventus e Arsenal. L’interesse del club inglese, però, conferma ancora una volta la grande considerazione di cui gode Yildiz a livello internazionale. I prossimi sviluppi saranno quindi da monitorare, anche se la Juventus, per ora, non sembra intenzionata a privarsi del suo talento.