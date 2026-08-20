La Juventus continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un possibile rinforzo last minute per completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera starebbe valutando diversi profili, con l’obiettivo di aggiungere qualità e nuove soluzioni all’attacco.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i nomi presi in considerazione sarebbe spuntato anche quello di Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino conosce bene il calcio italiano e potrebbe rappresentare un profilo gradito anche a Spalletti, che lo ha già allenato con la Nazionale.

Retegui, idea per l’attacco della Juventus

Per caratteristiche fisiche, presenza in area e capacità realizzativa, Retegui potrebbe essere un’opzione interessante per la Juventus. Il tecnico bianconero conosce inoltre già il giocatore e sa quali qualità potrebbe portare al reparto offensivo.

L’eventuale operazione, però, presenterebbe un ostacolo importante dal punto di vista economico. L’attaccante percepisce infatti circa 20 milioni di euro all’anno dall’Al-Qadisiyya, una cifra decisamente fuori dai parametri della Juventus.

L’ostacolo dell’ingaggio

Per rendere concreta la pista Retegui sarebbe quindi necessario trovare una soluzione vantaggiosa per tutte le parti. Una drastica riduzione dell’ingaggio o una formula particolare per il trasferimento potrebbero eventualmente cambiare gli scenari.

Al momento, dunque, si tratta di una possibilità complessa, soprattutto per le cifre legate allo stipendio del calciatore. La Juventus continuerà a valutare la fattibilità dell’operazione prima di decidere se approfondire concretamente il discorso.

Restano vive le piste Zirkzee e Sorloth

Qualora la strada che porta a Retegui dovesse rivelarsi troppo complicata, la Juventus avrebbe comunque altre alternative sul proprio taccuino. Resterebbero infatti da monitorare le situazioni di Joshua Zirkzee e Alexander Sorloth.

Entrambi i profili potrebbero rappresentare soluzioni importanti per rinforzare il reparto avanzato. I prossimi giorni saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il mercato bianconero e se la Juventus riuscirà a regalare a Spalletti un nuovo attaccante prima della chiusura della sessione.