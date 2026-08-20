La Juventus continua a lavorare sul mercato in uscita e tra le situazioni da definire c’è quella di Michele Di Gregorio. Dopo l’arrivo di Guglielmo Vicario, diventato il nuovo numero uno bianconero, il portiere classe 1997 sarebbe ormai fuori dai piani tecnici e potrebbe lasciare Torino nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’interesse del Marsiglia sarebbe sempre più concreto. Le due società starebbero però ancora discutendo sulle condizioni economiche dell’operazione, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’ingaggio del giocatore.

La proposta del Marsiglia per Di Gregorio

Il club francese avrebbe avanzato una proposta basata su un prestito gratuito. Il Marsiglia chiederebbe inoltre alla Juventus di contribuire al pagamento di metà dello stipendio di Di Gregorio, che percepisce circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Una formula che, almeno al momento, non coinciderebbe completamente con le richieste della società bianconera. La Juventus sarebbe infatti disposta a prendere in considerazione il trasferimento in prestito, ma a condizioni differenti.

La posizione della Juventus

Dalla Continassa la posizione sarebbe chiara: apertura a un prestito secco, ma con l’intero ingaggio del portiere a carico del club che deciderà di accoglierlo.

L’obiettivo della Juventus sarebbe quello di alleggerire il monte ingaggi e definire l’uscita di un giocatore destinato a non rientrare più nelle nuove gerarchie del reparto. Per questo motivo, i bianconeri non vorrebbero continuare a sostenere una parte dello stipendio di Di Gregorio qualora il portiere dovesse giocare altrove.

I contatti proseguono

La trattativa resta dunque aperta. I contatti tra la Juventus e il Marsiglia proseguono per cercare di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se il club francese accetterà le condizioni richieste dalla Juventus o se sarà necessario individuare una soluzione diversa per il futuro di Michele Di Gregorio.