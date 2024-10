Calciomercato Juventus, addio Vlahovic: annuncio improvviso

Il calciomercato della Juventus prende forma in maniera sempre maggiore. Ora circolano voci su Dusan Vlahovic

La Juventus vuole pianificare il proprio futuro in maniera chiara e netta. Per questa ragione Giuntoli sta lavorando da tempo sul calciomercato in vista non solo della sessione di gennaio, ma anche della prossima estate. In questo senso possiamo dire molto serenamente che qualcosa si muoverà anche prima del previsto. Nel senso che già a gennaio, qualcosa tra acquisti e cessioni potrebbe prendere corpo e piede. A quanto pare, infatti, sarebbe già chiaro sulla lista della dirigenza bianconera il da farsi. Ci sono degli obiettivi stabiliti e altri che potrebbero diventare realistici nell’arco di qualche mese. Tra le tante questioni di cui parlare, c’è anche quella legata al futuro di Dusan Vlahovic di cui si vocifera da tempo. Ma cosa c’è di vero?

Il calciomercato della Juve passa anche dal futuro di Vlahovic

Il punto di partenza principale riguarda ovviamente il rinnovo di contratto del giocatore che non sembra essere vicino, in alcun modo. Anzi. Secondo le ultime indiscrezioni che stanno circolando, infatti, non ci sarebbe l’accordo tra le parti per il prolungamento del contratto. Dusan non vorrebbe scendere sotto la soglia dei 10 milioni di euro annui e la Juve non pare disposta a dargli una somma simile ancora a lungo. Da qui, arriva l’annuncio improvviso dall’estero.

Secondo quanto viene riferito dal sito web Caughtoffside.com l’Arsenal non solo sarebbe seriamente interessata a prendere Vlahovic. Ma avrebbe anche intenzione di tentare un approccio già nel mese di gennaio. Una mossa – questa – che potrebbe spiazzare tutti nella maniera più incredibile possibile. La Juventus si troverebbe infatti a gennaio a trattare l’addio del suo calciatore più forte. Qualcosa di possibile? Noi crediamo di no. Molto più probabile che se dovrà succedere qualcosa, allora, accadrà in estate. Ma all’estero insistono. Scrivendo che già nel mese di gennaio potrebbe arrivare un’offerta pazzesca sul tavolo della Juventus. Un’offerta capace di far tremare i muri della Continassa. Staremo a vedere. Fino a quando queste saranno parole scritte su un sito, saranno solo chiacchiere. Se i Gunners vogliono Vlahovic, allora, dovranno muoversi pesantemente. Detto ciò, sempre parlando di Juve, occhio: Giuntoli avrebbe messo nel mirino qualcosa di clamoroso <<<