Calciomercato Juventus / Addio Dybala: annuncio pesantissimo da Sky!

Tra i tanti temi di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questo momento, il più caldo ed importante è senza dubbio quello relativo al destino di Paulo Dybala. La Joya continua a far parlare di sé e purtroppo non solo per le prestazioni sul campo. In ballo c'è la sua permanenza a Torino, che in questi giorni si sta facendo sempre più incerta.