Juventus, addio a sorpresa in vista? Botto di calciomercato!

La società vorrebbe regalarsi un portiere di livello, uno che possa prendersi la maglia da titolare senza troppi dubbi e tenerla stretta per qualche anno

Quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima di Michele Di Gregorio alla Juventus. Non una voce campata in aria, ma qualcosa di più concreto: secondo “Radio Radio”, il portiere bergamasco — classe 1997, arrivato in bianconero la scorsa estate — non avrebbe fatto breccia né nello staff tecnico né nei piani della dirigenza, che a questo punto starebbe già pensando a come gestire la situazione in vista di giugno.

Il feeling, a quanto pare, non è mai davvero scattato. E quando in una big il feeling con il portiere titolare non scatta, i discorsi si fanno in fretta. La Juve, stando a quello che trapela, non chiuderebbe la porta — è il caso di dirlo — a offerte per il suo cartellino, anzi: l’idea sarebbe proprio quella di ascoltare il mercato e, nel caso arrivasse qualcosa di serio, di non farsela scappare.

I soldi ricavati dalla cessione finirebbero quasi certamente reinvestiti tra i pali: la società vorrebbe regalarsi un portiere di livello, uno che possa prendersi la maglia da titolare senza troppi dubbi e tenerla stretta per qualche anno. Insomma, la porta della Juventus rischia di cambiare faccia già dalla prossima estate.