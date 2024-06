Calciomercato Juve / Zirkzee-Rabiot: doppio annuncio pesantissimo

NEWS JUVENTUS

In chiave Juventus sono diverse le voci e le indiscrezioni che filtrano rispetto alle possibili mosse di calciomercato

News Juve: grosse novità di mercato

Juventus all’opera. Il calciomercato non ha ancora aperto i battenti in maniera ufficiale, eppure le voci che circolano sono lì a raccontare che qualcosa di grosso potrebbe succedere in un’estate che sembra essere particolarmente interessante sotto tutti i punti di vista. Per questo motivo, per questa ragione, si sente parlare tanto insistentemente di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane quando Giuntoli potrebbe passare dalle indiscrezioni ai fatti. La Juve c’è, è vigile. E rispetto alle passate sessioni di mercato, sembra esserci tutta la volontà di provare a costruire una rosa che possa davvero essere più forte anche delle aspettative e delle (già alte) ambizioni.

Le voci più grosse che stanno circolando sono almeno due. La prima riguarda senza dubbio Rabiot. Il calciatore ha dimostrato di essere ancora in grande forma ma la sua decisione sul rinnovo non è ancora arrivata. Di fatto, secondo quanto risulta in esclusiva a Juvenews.eu la sua volontà sarebbe quella di restare a Torino. Una notizia – questa – che possiamo darvi come detto in grande anteprima. E che potrebbe divenire ufficiale nell’arco di qualche settimana. Ma c’è di più.

Anche relativamente a Zirkzee giungono delle grosse novità relative al fatto che potrebbero esserci dei colpi di scena folli. Il Milan è ancora avanti ma con Thiago Motta, la Juve potrebbe seriamente tentare un affondo da qui a breve. Uno di quelli capaci di convincere tutte le parti in causa e di lasciare dunque il Milan a bocca asciutta. Se succederà o meno lo staremo a vedere. In tutto questo, però, l’attenzione dovrà essere massima. Perché nei piani della Juventus c’è anche qualcos’altro di molto grosso: ecco di cosa stiamo parlando <<<