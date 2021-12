Mercato Juve / Grande colpo in arrivo? Ultim’ora: “C’è l’ok al trasferimento!”

Come ogni giorno, cerchiamo di fare il punto della situazione in casa Juve anche per quanto riguarda le vicende di mercato. Anche perché, come spesso vi abbiamo ripetuto, questo è certamente il tema caldo del momento. E basandoci sulle ultime notizie di calciomercato che stanno circolando in orbita Juventus, bisogna fare molta attenzione: presto potrebbero arrivare novità importanti.