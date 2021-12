Mercato Juve / Marchetti avverte: “Attenzione, c’è un grosso rischio”

Gli obiettivi sono chiari ormai da tempo, cosa che conferma quanto la Juventus voglia almeno tentare di operare in sede di calciomercato nella sessione invernale. Un centrocampista e un attaccante. Molto però dipenderà anche dalle cessioni, fondamentali per far spazio in rosa e a bilancio a nuovi innesti. La Vecchia Signora però progetta anche il futuro, perché in estate sono attese tante novità. Quasi una ristrutturazione totale.