Mercato Juve | Apertura a sorpresa, ecco l’ultimo regalo per Allegri

Ultimo regalo per Allegri

Arkadiusz Milik è ormai ufficialmente un calciatore della Juventus. Presto potrebbe toccare la stessa sorte pure a Paredes. La giornata della fatidica fumata bianca potrebbe essere domenica. La speranza di Allegri è quella di poter avere l'argentino già a disposizione per il turno infrasettimanale che vedrà la Juve di fronte allo Spezia. Come vi abbiamo spesso raccontato negli ultimi giorni, Milik e Paredes potrebbero non essere gli ultimi arrivi alla Continassa. Ci sono novità rivelanti su quello che dovrebbe essere l'ultimo regalo della società al mister<<<