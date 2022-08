Mercato Juve / Colpi da paura, nel 2023 può arrivare un top in attacco

La sessione estiva di calciomercato sta per volgere al termine. Ancora pochi giorni per concludere le ultime operazioni in entrata e in uscita. La Juventus non guarda solamente ai prossimi mesi, ma anche al futuro. Il progetto di tornare vincente in Italia e in Europa non può prescindere da una programmazione certosina. Già quest'anno sono arrivati colpi prestigiosi a parametro zero come Pogba e Di Maria e pure nelle prossime sessioni la Vecchia Signora ha intenzione di sfruttare alcune ghiotte occasioni di mercato.