Juve, ufficiale: Djalò in prestito al Porto. Il comunicato

Il Porto ha annunciato l'arrivo in prestito secco di Tiago Djalo dalla Juve: il comunicato del club portoghese

Nell’ultimo giorno di mercato sembrava destinato a trasferirsi alla Roma e invece alla fine Tiago Djalò giocherà nel Porto. Ecco il comunicato ufficiale del club portoghese: “Il difensore centrale 24enne arriva in prestito dalla Juve”.

Juve, Djalo al Porto: il comunicato ufficiale

“Il sesto acquisto dell’FC Porto per il 2024/25 è già stato campione di Francia e convocato in Nazionale, gioca come difensore centrale, è alto 1,90 metri e arriva all’Invicta in prestito dalla Juventus in un accordo senza costi associati – valido fino a fine stagione – che includeva la Coppa del Mondo per Club. Tiago Djaló indosserà la maglia numero 3 biancoceleste. Ritorna in Portogallo per unirsi a Samu Omorodion, Deniz Gül, Fábio Vieira, Nehuen Pérez e Francisco Moura nella gamma di rinforzi sotto Vítor Bruno”, ha aggiunto il Porto nel suo comunicato.