Calciomercato Juve, Romano: “Djalò verso il Portogallo”

Romano ha parlato del difensore della Juve, Djalò: il calciatore starebbe per trasferirsi in Portogallo, dove il calciomercato è ancora aperto

Attraverso i suoi canali ufficiali, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato del difensore della Juventus, Tiago Djalò. Il calciatore francese dovrebbe lasciare i bianconeri nelle prossime ore per trasferirsi in Portogallo. Infatti, sarebbe stato raggiunto un accordo per il passaggio temporaneo al Porto fino al termine della corrente stagione. L’operazione sarebbe già ai dettagli.

Le parole di Romano su Djalò

“ESCLUSIVA: L’FC Porto è vicino all’accordo per acquistare Tiago Djaló dalla Juventus! Una volta completato l’accordo sul prestito, Tiago ha accettato il trasferimento, mentre i club discutono i dettagli finali della condivisione degli stipendi. Affare quasi fatto, ci siamo”.