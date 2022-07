Calciomercato Juventus – Cherubini spiazza tutti, scambio da 30 milioni

La Juventus vuole ancora stupire sul mercato. Non bastano gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria per dirsi completi. Intendiamoci, sicuramente un netto salto di qualità c'è stato. La Vecchia Signora al momento viene vista come la squadra da battere, almeno in Italia. Tuttavia la dirigenza piemontese sa che nella rosa permangono ancora delle lacune e si sta lavorando per colmarle.