Mercato Juve – Stallo Arnautovic? Ecco chi può arrivare: 9 nomi

Lo stiamo ripetendo fino allo sfinimento. Allegri spinge per riportare Morata a Torino. Chiede uno sforzo importante alla dirigenza, ma l'Atletico Madrid sta tirando la corda in maniera esagerata. Nonostante questo in società filtra ancora un discreto ottimismo sulla possibile chiusura della trattativa. Ma il tecnico rossonero non si accontenterà del ritorno dello spagnolo, vuole anche un vice Vlahovic più performante di Kean.

Il centravanti italiano al momento non si è rivelato un investimento azzeccato. Max spinge per una soluzione alternativa. Per tanto tempo è circolato il nome di Arnautovic, ritenuto il profilo ideale, ma il Bologna ha blindato il suo gioiello, dichiarandolo incedibile e la Juve non intende svenarsi per un 33enne. Ecco allora che Cherubini starebbe studiando dei piani alternativi. Sono 9 i calciatori sottolineati col pennarello rosso sul taccuino della dirigenza bianconera, con un paio di sorprese niente male<<<