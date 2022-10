Dimenticate i vecchi nomi, scambio improvviso con i nerazzurri / Mercato

Nel post Maccabi Haifa-Juventus ci si aspettava una presa di posizione più netta da parte della società. Allegri è rimasto al suo posto, Agnelli ha distribuito le colpe del momento disastroso dei bianconeri: "Mi vergogno per questo che sta succedendo. Sono arrabbiato. Il calcio è un gioco di squadra, non può esserci un solo responsabile. Mi resta difficile pensare ad una cambio d'allenatore. L'orizzonte è la fine del campionato". Insomma, almeno a parole il presidente Agnelli avrebbe confermato Massimiliano Allegri.

Se non si vuole cambiare il tecnico, almeno che si facciano dei cambiamenti nella rosa. La società sembrerebbe più orientata in questa direzione. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile scambio con l'Inter che risolverebbe uno dei problemi più impellenti in casa Juve<<<