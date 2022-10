Juve, news pesantissime / Vlahovic in discussione: tremano sia Allegri che Agnelli

Sabato pomeriggio andrà in scena un derby da brividi per la Juventus. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma da quello ambientale. Un ulteriore passo falso contro il Torino difficilmente verrebbe tollerato alla Continassa. Sono tutti sulla graticola. La stessa dirigenza sta cominciando a fare un po' di autocritica per le ultime sessioni di mercato.

In questi ultimi anni la Juve ha compiuto investimenti importanti con Locatelli, Vlahovic, Bremer e ha tesserato parametri zero di spessore internazionale come Di Maria e Pogba. Tale strategia non ha portato i frutti desiderati. Si sta valutando di cambiare drasticamente il modo di lavorare, affidandosi molto di più allo scouting, acquistando calciatori di valore, ma non a prezzi esagerati. Una svolta che inciderà anche sul capitolo cessioni. Nella consueta raffica bianconera vi aggiorniamo su cosa bolle in pentola in casa Juventus, mercato e non solo<<<