Mercato Juve / Santini sgancia il siluro in diretta TV: “A quanto mi risulta…”

Fabio Santini, esperto di mercato, ha svelato grosse novità sulla Juve.

Difesa, centrocampo e attacco: nei prossimi mesi la Juve sarà chiamata a dover intervenire sul mercato in praticamente tutti i reparti della propria rosa. Forse anche in porta, visto che Perin è in scadenza di contratto e Szczesny potrebbe finire sul mercato a fine stagione. Per quanto riguarda la retroguardia, la Juve vorrebbe rinforzare la corsia sinistra e trovare chi potrà prendere il posto dei veterani Chiellini e Bonucci.

Capitolo centrocampo: bisogna cedere qualche pezzo grosso, soprattutto dal punto di vista degli ingaggi. Ramsey e Rabiot sono i primi indiziati a salutare Torino, poi si passerà ai colpi in entrata. Allegri vorrebbe un centrocampista fisico e di gamba, un mediano di quantità e qualità capace di rubare palloni e far ripartire la manovra dal basso. Max non disdegnerebbe però neanche un giocatore di grandissime qualità tecniche, quasi un fantasista che possa innalzare la qualità del gioco e della manovra bianconera.

In attacco c'è invece da colmare il vuoto lasciato da CR7 e trovare un vero bomber che oggi alla Juventus manca. Morata non basta e anzi il suo riscatto in estate non è più scontato, tutt'altro. Bisogna portare dunque sotto la Mole un centravanti puro da minimo 25/30 gol a stagione. La Juve si sta muovendo dunque su più fronti. E a fare il punto della situazione è intervenuto Fabio Santini, che in diretta TV ha svelato qualche grossa novità di calciomercato <<<