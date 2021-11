Calciomercato Juventus / Witsel? No: ecco chi potrebbe arrivare

Massimiliano Allegri avrebbe voluto un centrocampista già in estate, ma il tecnico non è stato accontentato. Il centrocampo della Juve non è assolutamente all'altezza delle ambizioni bianconere e ha bisogno di essere puntellato con almeno un innesto di qualità. Durante gli ultimi giorni del mercato estivo si era parlato con insistenza di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Ora il nome del belga è tornato di moda.