Juve, priorità Frattesi per Allegri: i bianconeri ci pensano

In caso di conferma di mister Allegri sulla panchina della Juve, Davide Frattesi potrebbe essere una prima scelta per l'allenatore toscano

Il futuro della Juventus appare al momento nebuloso sotto ogni aspetto. Quello sportivo, vede la squadra di mister Massimiliano Allegri impegnato a superare il Siviglia per raggiungere la finale di Europa League. Allo stesso tempo, i bianconeri devono chiudere la questione 4° posto, nonostante il successo sulla Cremonese abbia ipotecato la qualificazione Champions. Tra le questione extra sportive, pende ancora il pericolo penalizzazione dovuto al caso plusvalenze. La Juventus conoscerà la sua sorte nelle prossime settimane, nella speranza di aver fatto abbastanza sul campo per non vedere stravolgere i propri piani. Intanto in società continua la ricerca del direttore sportivo: in cima alle preferenze della dirigenza c'è il nome di Cristiano Giuntoli. Questi dovrebbe però prima trovare una soluzione con il Napoli, con il quale è sotto contatto. Solo allora, i bianconeri potranno pianificare concretamente il calciomercato. Eppure, alcune idee sembrano già avanzare con una certa concretezza.

Con Allegri viva la pista Frattesi — Indipendentemente dall'incertezza nel quale vive l'ambiente, la Juventus starebbe comunque cercando di programmare quanto possibile. Uno dei tanti quesiti a cui dovrà far fronte è la scelta sull'allenatore della prossima stagione. La conferma di Massimiliano Allegri nella prossima stagione non è scontata, ma neppure da escludere. Continuare con l'allenatore toscano, da un punto di vista progettuale, significherebbe dare continuità al percorso intrapreso nella stagione corrente. Il tecnico però avrà bisogno di avere elementi che rispecchino il suo credo calcistico. Pogba appare fisicamente inaffidabile. Rabiot potrebbe avere un futuro diverso dalle tinte bianconere. Ecco che allora potrebbe necessitare di un certo restyling. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di permanenza di Allegri sulla panchina della Juventus, ci sarebbe un nome sul taccuino dell'allenatore. E' questo sarebbe quello di Davide Frattesi. L'avventura del centrocampista con il Sassuolo si avvierebbe infatti verso i titoli di coda.

Frattesi verso la permanenza in A — Come ribadito anche recentemente dal giocatore stesso, esisterebbe un accordo verbale tra calciatore e club, risalente all'anno scorso. Il giocatore avrebbe dato il suo pieno contributo alla causa in cambio della promessa di una cessione che accontenti entrambe le parti. Frattesi la sua parte la sta facendo: con 7 gol in 35 presenze, ha ulteriormente migliorato i numeri, oltre che le prestazioni della stagione antecedente. Il centrocampista neroverde è ora pronto per il grande salto, come recentemente ammesso da egli stesso: “La Premier League è un campionato importante. Bisogna bisogna arrivarci al 100%; prima di fare un salto del genere serviranno un altro paio di anni in Italia.Mi fa piacere essere nel mirino di Juventus e Roma, mi sento pronto per una grande ma ora sono nelle mani del mio direttore”. Parole chiare che lasciano aperta la porta juventina: bisognerà pero trattare con il Sassuolo, bottega storicamente cara.