Calciomercato Juve | Ultim’ora: “Primo colpo per il nuovo allenatore”

La Juventus si sta già guardando intorno? Allegri lo ha detto molto chiaramente : con la società ci sarà un colloquio diretto e schietto il 5 Giugno. Lui pare convinto di voler restare in bianconero ancora a lungo, ma indiscrezioni delle ultime ore raccontano di come la società stia riflettendo sul suo futuro. Mandare via Max sarebbe un vero e proprio bagno di sangue per le casse bianconere che però potrebbero avere respiro da qualche grossa cessione in arrivo. Di fatto, all'estero, si inizia a vociferare di chi potrebbe essere eventualmente il prossimo tecnico bianconero. Ed è in questo senso che arrivano notizie abbastanza particolari.

Calciomercato Juve: il tecnico cambia tutto

E' inutile sottolineare che la scelta rispetto al prossimo tecnico (se Elkann deciderà di cambiare) andrà ad incidere sulla sessione di mercato. Secondo quanto viene scritto e riportato da TNT Sports - abbastanza clamorosamente - la Juventus starebbe valutando l'opportunità di andare a riprendere per riportarlo in Italia, Alexis Sanchez. Il motivo? Sarebbe legato alla seria possibilità che sulla panchina bianconera possa alla fine arrivare Tudor, che - dicono - lo potrebbe richiedere in maniera esplicita. Oggi, Sanchez è a quota 18 gol e 3 assist in Ligue 1. E a giugno, si libererà a zero dai Francesi. Dunque, come vedete, non sarebbe neanche qualcosa di così impossibile, Tudor o non Tudor.