Calciomercato, c’è un attaccante che sta spingendo: “Vuole la Juventus”

Qualcuno starebbe pensando a un ritorno in Italia: la Juventus sarebbe inoltre in cima alle preferenze dell'attaccante

L'avventura inglese di Gianluca Scammacca in Premier League con la maglia del West Ham potrebbe già essere avviata verso la conclusione. L'attaccante italiano, così come la compagine londinese, è reduce da una stagione sotto le attese. Inoltre, la sua annata si è chiusa anticipatamente a causa di un infortunio. L'idillio tra giocatore e squadra non si è realmente mai acceso e, secondo calciomercato.com, Scamacca starebbe meditando l'addio. Solo un anno fa, questi veniva acquistato dal Sassuolo per 36 milioni di euro; cifra che difficilmente qualche club potrebbe avvicinare nel prossimo calciomercato. Ma nel frattempo il giocatore strizza l'occhio alla Serie A e in particolare alla Juventus. Ed ecco cosa abbiamo scoperto.