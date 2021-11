Calciomercato Juventus / Colpo a sorpresa da Napoli: ecco l’ultima idea

La Juventus è arrivata a conquistare tutti i suoi ultimi successi anche grazie a grandi colpi a costo zero messi a segno dal duo Marotta-Paratici. I tifosi bianconeri ricorderanno sicuramente l'arrivo di Andrea Pirlo a parametro zero, che fu il vero grande colpo regalato a Conte e che lanciò i bianconeri verso il primo dei nove scudetti consecutivi. Gli ultimi colpi di calciomercato di questo tipo non hanno sortito lo stesso effetto, ma la Juve resta attenta alle occasioni che presenta il mercato .

In questa stagione, tantissimi calciatori andranno in scadenza di contratto e tra loro non mancano i nomi interessanti, che potrebbero far comodo anche alla Juventus.