Juve, possibile maxi scambio con il Napoli: Chiesa per Di Lorenzo?

E se Juve e Napoli scambiassero Chiesa e Di Lorenzo? Le ultime novità sul calciomercato della Vecchia Signora

E se Juve e Napoli pensassero a un maxi scambio tra Chiesa e Di Lorenzo? L’attaccante italiano non è il tipo di esterno ideale per il gioco di Thiago Motta e per questo potrebbe essere venduto. Il Napoli lo vuole e ha in squadra Di Lorenzo, capitano azzurro che però ha rotto con l’ambiente e che sta valutando di lasciare il club. Ecco quindi le condizioni perfette per uno scambio che possa accontentare tutti. La Juve andrebbe a prendere Di Lorenzo mentre Chiesa si trasferirebbe al Napoli. Una trattativa che per il momento è più simile al fantacalcio ma che potrebbe anche diventare realtà. Certo, poi ci sarebbe da limare numeri e valutazioni, ma l’idea c’è.