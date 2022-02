Mercato Juve / Clamoroso Pogba: ora sta circolando una voce pazzesca!

La Juventus infatti non ha mai dimenticato il suo pupillo e in passato ha effettivamente tentato di riportarlo a Torino. Ora le voci tornano più forti e attuali che mai, visto che il campione francese a fine stagione lascerà il Manchester United a parametro zero . E già da ora può accordarsi con qualsiasi club.

Un'occasione più unica che rara, che la Juve - lo confermiamo - non vorrebbe lasciarsi sfuggire. I bianconeri ci proveranno, sanno che un'opportunità così limpida e conveniente non ricapiterà: o adesso o mai più. E proprio in queste ultime ore vanno registrate delle novità davvero clamorose riguardanti il grande sogno di mercato della Juve in vista della prossima estate <<<