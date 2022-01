Mercato Juve / Pedullà fa sognare i tifosi: “Ecco il prossimo obiettivo”

Ovviamente la priorità assoluta in questo momento va alle cessioni: la Juventus deve sfoltire, abbassare il monte ingaggi e - magari - incassare pure qualcosina se possibile. Tra le situazioni più calde da seguire c'è quella legata a Morata in direzione Barcellona : al momento si vive una fase di stallo. Poi, occhio anche al centrocampo.

Sempre in uscita Ramsey, mentre per Arthur la Juve attende una proposta dall'Arsenal per 18 mesi anziché solo 6. Occhio anche a Bentancur-Aston Villa, situazione da monitorare. E tra i possibili partenti dell'ultim'ora potrebbe esserci pure Kulusevski, anche in prestito. Se qualcosa si concretizzerà, allora la Juventus potrebbe pensare anche ad un altro colpo in mediana (occhio a Nandez). Ma in tutto questo, a dare la notizia più grossa delle ultime ore è stato l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha svelato su cosa starebbe già lavorando la Juve <<<