La Juve ha iniziato il suo mercato con grande calma, concentrandosi sulle opportunità e sugli obiettivi dichiarati. Alla fine sono arrivati i colpi Kaio Jorge e Locatelli, ma potrebbero non bastare. Adesso la Juventus ha fretta: manca una settimana alla chiusura delle trattative e c'è ancora tanto da fare. In questo senso, occhio a quello che starebbe bollendo in pentola proprio in queste ore: ecco cosa potrebbe succedere negli ultimi giorni di calciomercato <<<