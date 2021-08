Mercato Juve / Addio CR7, Pedullà svela: “In arrivo due colpi in attacco!”

Avevamo ragione, anche quando molti altri davano ormai per scontata la permanenza di CR7 alla Juve. Quante volte abbiamo sentito dire "non ci sono acquirenti", "non ci sono offerte", "Ronaldo non vuole andare via per forza", "non c'è più tempo". Bene: alla fine Cristiano Ronaldo ha già salutato la Juventus. E noi ve lo avevamo raccontato in tempi non sospetti.